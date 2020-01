O crescimento económico poderá fixar-se em 1,5% em 2020, segundo projecções do Banco Mundial

POR: Atlantico

A balança comercial registou superavit de 4,93 mil milhões USD no IIIº trimestre de 2019. O resultado reflecte uma redução homóloga de 30%, com a redução das exportações em 25% e das importações em 14%, com possíveis impactos sobre a arrecadação fiscal.

Mercados

Espaço internacional

Zona Euro A taxa de desemprego fixou-se em 7,5% em Novembro de 2019. O registo manteve-se no mesmo nível de Outubro, no entanto, representa uma redução homóloga 0,4 p.p.. A taxa de Novembro reflecte a redução do número de desempregados em 10 mil, com possíveis impactos sobre o consumo e a taxa de inflação na região