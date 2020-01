Petro recebe Wydad com pensamento na vitória

O Petro de Luanda recebe hoje o Wydad Casablanca de Marrocos no Estádio 11 de Novembro, na abertura da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões Africanos, às 17:00. Os tricolores foram goleados em Casablanca por quatro bolas a uma no desafio da terceira jornada. Por isso, têm que se concentrar do primeiro ao último minuto, porque os marroquinos pretendem repetir o resultado anterior. Segundo uma fonte do clube petrolífero, Élber, Herenilson e Inusah Musah poderão ser opção neste desafio, porque estão recuperados. Na outra partida, o Mamelodi Sundowns da África do Sul vai defrontar o USM da Argélia no Estádio Loftus Versfeld, às 14:00. Na classificação, o Mamelodi Sundowns lidera com sete pontos, seguido pelo Wydad Casablanca com cinco. O USM da Argélia é terceiro colocado com dois pontos, ao passo que o Petro de Luanda ocupa a última posição com apenas um ponto.