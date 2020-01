Angola ganha experiência sobre energias renováveis em abu dhabi

A energia renovável desempenha um papel central na consecução de vários objectivos, incluindo o acesso à energia (ODS 7), segurança climática (ODS 13), crescimento económico sustentável (ODS 8) e cidades sustentáveis (ODS 11). Por este motivo, Angola faz parte dos 150 países que participam, em Abu Dhabi, desde 11 de Janeiro, na 10.ª Assembleia da IRENA. No total, mais de 1.500 delegados participam nesta organização intergovernamental, líder do mundo para questões de energias renováveis que se reúnem anualmente, segundo informações disponibilizadas para a imprensa pelo Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério da Energia e Águas de Angola.

No discurso de abertura, o director-geral da IRENA, Francesco La Camera, falou da necessidade de se cumprir o compromisso estabelecido na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, faltando apenas dez anos. “Este período será decisivo para a demonstração da capacidade de manter os limites em relação ao aumento da temperatura global. A transição para sistemas de energia limpa está no centro dessas agendas globais”, disse. Um relatório publicado antes de ontem, 10 de Janeiro, pela IRENA, indicou que as energias renováveis podem criar cerca de 40 milhões de empregos em 2050 num cenário de energia com segurança climática.

O director-geral reconheceu o papel importante das energias renováveis no desenvolvimento das estratégias climáticas globais para protecção ambiental, segurança energética, bem como a melhoria de vida das populações que vivem em zonas isoladas. “Temos energia renovável à nossa disposição hoje para tornar o futuro mais previsível, mais próspero, mais inclusivo e mais seguro. Mas é agora que precisamos de tomar as decisões correctas, para que os benefícios da implantação acelerada possam se revelar em todo o mundo. Entramos na próxima década com confiança por causa do seu apoio e engajamento activos”, defende.

A 10ª Assembleia representa uma importante iniciativa para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas, prevendo adoptar um caminho energético seguro para a defesa do meio ambiente. O evento conta com a participação de uma delegação composta por funcionários do Ministério da Energia e Águas, nomeadamente a Directora Nacional de Energias Renováveis, o Director Nacional do Gabinete de Intercâmbio e a Directora do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, respectivamente .

Importa frisar que a IRENA (Agência Internacional de Energias Renováveis) foi constituída para promover a cooperação no domínio e desenvolvimento do uso das tecnologias das energias renováveis, tendo em conta a contribuição das energias renováveis na redução das mudanças climáticas, no aumento da segurança energética e numa maior oferta do acesso à energia eléctrica. A sua criação foi decidida a 26 de Janeiro de 2009, pelos Estados membros das Nações Unidas, bem como as organizações regionais intergovernamentais para integração económica, numa Conferência Internacional sobre Energia. Os países membros defendem que as energias renováveis são um importante factor, principalmente para as populações que vivem em zonas rurais isoladas, nos países em vias de desenvolvimento, que contribui também para a erradicação da pobreza.