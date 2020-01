EDITORIAL: o problema prática

Angola participa desde ontem, Sábado, na 10ª Assembleia da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Nesta reunião, que acontece todos os anos, mil e quinhentos delegados representam cento e cinquenta países. é muita gente preocupada com o ambiente e com o futuro do planeta, ali concentrada para analisar assuntos sobre o sector, prevendo adoptar um caminho energético seguro para a defesa do meio ambiente.

Angola está presente com quadros do Ministério da Energia e Águas, ali preocupada também e atenta a estas questões das energias renováveis. Pelo menos teoricamente, porque na prática, o que é isso de energias renováveis no nosso país?, que políticas consistentes existem para a sua promoção e massifi cação? Há incentivos? Há projectos e acções de educação das novas gerações sobre o assunto? Bem, seja como for, já é bom que o país participe, com a esperança de que os técnicos que lá estão aprendam que ambiente é muito mais do que barragens.