Início de ano quente

Vi, ontem, um video da marcha da UNITA, que culminou uma acto político em que falou o seu líder, Adalberto Costa Júnior. Foi uma demonstração de força, um aviso ao adversário. Aliás, Adalberto já havia sinalizado que este ano estaria na rua, mobilizando e tentando encurralar o seu adversário, o MPLA, nesta questão das autarquias.

O que a UNITA pretende é, saindo as autárquicas, reclamá-las como mérito seu, por as ter conquistado nas ruas. Ora, o MPLA, que não anda a dormir, já veio dizer que não tem medo de eleições e que já está a trabalhar para elas, como era de esperar. Se a UNITA espera buscar fragilidades no MPLA causadas pelo combate à corrupção, é neste mesmo aspecto que o MPLA está apostar como trunfo.

Portanto, se estes dois grandes querem autarquias este ano, como está inicialmente programado, então os pequenos que se cuidem, porque os grandes vão animar as ruas, certamente, e o MPLA ainda tem o trunfo do PIIM e o facto de Luanda até se estar a aguentar relativamente bem com as chuvas, sim, a natureza também entra nestas contas.

Um terceiro animador deste ano será, certamente, Abel Chivukuvuku, a correr por fora pelo menos até ver legalizada a sua proposta política e empenhar-se a conquistar espaço. aí a CASA-CE e o PRS que se cuidem, já que a FNLA não conta para nada. Mas até ser partido, Abel vai constituir uma outra frente contra o MPLA. Os motores estão ligados desde o início deste ano, portanto, mas convém que estejam calibrados para roncar até 2022, e abastecidos, cuidado!, porque quem partir mal terá difi culdades na recuperação, a curva é muito apertada.