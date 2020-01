Polícia morto à catanada em operação de captura no Bocoio

A operação de captura do Comando Municipal do Bocoio na tarde de Sexta-feira culminou em tragédia, com a morte de Francisco Cavondola, primeiro subchefe da Polícia Nacional, não resistindo à lesão infringida por uma catana. Na perseguição do agressor, cidadão acusado de causar distúrbios e pânico no seio social, empunhando uma catana, a sua resistência e violência não deixaram alternativa à Polícia, que o travou, mortalmente, no local.

O desenrolar dos factos, segundo a polícia O malfeitor, apelidado Quinito, era conhecido pela vizinhança. Por volta da 1h da tarde de anteontem agrediu o munícipe Xavier Dala, que se encontra

internado no hospital municipal, mas já fora de risco de vida. Quando as autoridades foram ao encalço de Quinito, de 32 anos, este desferiu o golpe mortal ao subchefe Cavondola atingindoo na face e, apoderou-se da sua arma, fazendo 12 disparos. Felizmente, sem causar mais vítimas.

Na tarde de ontem, em entrevista, o inspector-chefe Filipe Cachota, porta-voz provincial da Polícia, declarou que as investigações prosseguem. Não sendo possível obter-se uma confi ssão, uma vez que o prevaricador foi morto, o inspector-chefe admitiu que, assim, fi ca mais difícil de se descobrir os reais motivos dos seus ataques. Contudo, informou que a Polícia já localizou e contactou familiares do homicida, que serão alvos na colheita de depoimentos para se tentar perceber se o acto violento foi planeado ou repentino. Por outro lado, o porta-voz anunciou o sentido de pesar que domina a Polícia Nacional na província de Benguela devido à perda de um agente, em serviço, em circustâncias tão sinistras.