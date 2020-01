Presidente da Ucrânia pede que culpados por queda de avião no irão sejam responsabilizados

“E insisto na conclusão imediata da identificação dos corpos e no seu retorno à Ucrânia”, escreveu Zelenskiy no Twitter, depois de falar com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, por telefone. “Os culpados devem ser responsabilizados”, acrescentou. O o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse, neste Sábado, que o reconhecimento do Irão de que abateu um avião de passageiros ucraniano foi um passo na direcção certa, mas exigiu que os responsáveis sejam responsabilizados.

O Irão afi rmou neste Sábado que as suas Forças Armadas derrubaram um avião ucraniano, matando todas as 176 pessoas a bordo, num “erro desastroso”, dizendo que as defesas aéreas do país foram disparadas por engano durante um período de alerta após um ataque iraniano contra alvos norte-americanos no Iraque.

Empresa ucraniana diz que não recebeu alerta de risco antes da queda de avião no Irão

A Ukraine International Airlines disse neste Sábado que o seu avião, que caiu no Irão na Quartafeira, não recebeu qualquer aviso do aeroporto de Teerão sobre uma possível ameaça à sua segurança antes de descolar a caminho de Kiev. Em entrevista a jornalistas, o presidente e o vice-presidente da companhia aérea também negaram que a aeronave tenha saído do seu curso normal, após um comunicado militar iraniano afi rmar que o avião voou perto de um local militar sensível da Guarda Revolucionária.

Os executivos da companhia aérea irritaram-se com o que eles disseram ser sugestões do Irão para dar a crer que a tripulação não agiu correctamente. O Irão afi rmou que militares seus atingiram o avião por engano, dizendo que as defesas aéreas foram disparadas equivocadamente enquanto estavam em alerta máximo após o ataque de mísseis iranianos contra alvos dos Estados Unidos no Iraque.

Todas as 176 pessoas a bordo morreram. As autoridades da companhia aérea pediram ao Irão que assuma total responsabilidade pelo acidente e disseram que as autoridades iranianas deveriam ter fechado o aeroporto. “Se você se lança numa guerra total, façao quanto quiser, mas há pessoas normais em volta que você tem obrigação de proteger”, disse o vice-presidente da companhia, Ihor Sosnovsky.