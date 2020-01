1º de Maio de Benguela cruza com o Desportivo da Huíla nos oitavos-de-final

O 1º de Maio de Benguela venceu, ontem, o Ferrovia do Huambo por quatro bolas a duas, em partida a contar para os 16 avos de final da Taça de Angola.

Com este resultado, os pupilos de António Coimbra medem forças nos oitavos- de-final com o Desportivo da Huíla. As partidas dos “oitavos” serão disputadas em duas mãos, de acordo com um documento da Federação Angolana de Futebol (FAF). Outros emparceiramentos: o Williete de Benguela vai defrontar o Kabuscorp do Palanca.

Por seu lado, o Sagrada Esperança da Lunda-Norte vai enfrentar o Petro de Luanda. Os Brilhantes de Simulambuco de Cabinda terão pela frente o Interclube. Já a Académica do Lobito, sob a orientação técnica de Águas da Silva, cruza com o Progresso do Sambizanga. O 1º de Agosto, campeão em título, joga com o Juventude de Saurimo.