As 16 concorrentes ao concurso Miss Bengo 2020 serão apresentadas na Sexta-feira, 17, num cocktail a ser realizado às 19 horas em Caxito, na presença de empresários, patrocinadores, entidades Candidatas ao concurso Miss Bengo 2020 são conhecidas na Sexta-feira As 16 candidatas encontram-se na Academia do Comité Miss Bengo, onde beneficiam de múltiplas formações. Entre elas, uma será a escolhida para receber a coroa da mais bela mulher da província, durante uma gala de eleição, naquela região localizada no centro-norte do país do Governo e convidados, sendo que a gala de eleição para escolha da Miss, acontece a 24 deste mês.

Trata-se de Djamila Lucas, Mawete dos Santos, Rossana Cassule, Rita dos Santos, Manuela João, Licínia Augusto, Luzineide Muginga, Bráulia Silvestre, Elizandra Camalanga, Felismina Kataleko, Branca Guerra, Antonieta dos Santos, Irene Monteiro, Lukeni Baio, Leidimira Salomão e Hamba Rosa, respectivamente. A maioria das concorrentes desta 9ª Edição do concurso que decorrerá sob o lema “Empreendedorismo juvenil”, provêm do município do Dande, onde foram escolhidas nos castings realizados em Dezembro do ano transacto pelo Comité Miss Bengo. Neste leque de concorrentes, consta ainda a Miss Dande, eleita no município, assim como a do Pangu-Aluquém, que foi indicada pela administração local.

O porta-voz do concurso, Flávio Kianga, avançou que dos seis municípios existentes na província, apenas o Dande tem realizado o concurso. Justificou que os demais não realizam por falta de apoio, assim como de candidatas voluntárias a participar do certame. “Para além da falta de candidatas, estes concursos são realizados por via de apoios. Devido à conjuntura económica que o país está a passar, tem sido difícil conseguir apoios por parte dos empresários, porque a Administração e o Governo local apoiam de forma institucional”, esclareceu.

Formação

As candidatas encontram-se na Academia do Comité Miss Bengo desde o dia 8 do mês em curso, onde beneficiam de múltiplas formações, como de passarelle, etiqueta e boas maneiras, coreografia e outras. No decurso deste aprendizado, as beldades visitarão locais turísticos e sítios históricos, assim como encontros com as entidades do Governo local, além de realizarem actividades sociais e de solidariedade, de modo a capacitar o seu intelecto e espírito humanitário. Flávio Kianga avançou que durante os castings foram eleitas 17 concorrentes, mas no início da fase de preparação das mesmas, houve a desistência da candidata número 2, por motivos de saúde.

Miss Bengo

2020 A gala de eleição da mulher mais bela desta província localizada na região Centro-Norte do país será realizada a 24 deste mês, às 19 horas em Caxito. Além da 1ª e 2ª Dama de Honor, Miss Simpatia e Fotogenia, será eleita a Miss Académica e Miss Revelação, duas inovações instituídas pelo Comité Miss Bengo. Consta que as empresas patrocinadoras vão também eleger a Miss Grupo Anil, Miss Turiagro e Miss Novagrolider 2020, que darão as imagens para promover as marcas durante um ano, cujos prémios são da inteira responsabilidade das referidas instituições. De salientar que a Miss Bengo 2020 irá representar a província no Concurso Miss Angola 2021 que será realizado no ano em curso, onde a organização mencionada, anteriormente, pretende triunfar, uma vez que na edição passada, Etelvina Lopes, Miss Bengo ficou em quarto lugar. O concurso de carácter anual, que elege a mulher mais bonita da província do Bengo, tem como objectivo de valorizar a beleza, a Cultura geral, a intelectualidade feminina, entre outros, e com ela realizar acções sociais em que se destacam a solidariedade e a realização de actividades filantrópicas.