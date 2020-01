Espaço Internacional

EUA O défice comercial referente ao mês de Novembro de 2019 fixou-se em 43,1 mil milhões USD.O montante corresponde à melhora mensal de 8,2% e ao menor nível desde Outubro de 2016, influenciado pela tensão comercial com a China, com efeitos sobre a balança de pagamentos do país.

China

A taxa de inflação permaneceu inalterada em Dezembro de 2019 ao fixar-se em 4,5%. O montante corresponde ao maior nível desde Janeiro de 2012, influenciado pelo aumento dos preços da carne, em 97%, devido a uma prolongada epidemia de peste suína africana, com efeitos sobre o poder de compra das famílias.

Zona Euro

A taxa de desemprego com ajuste sazonal permaneceu inalterada pelo sétimo mês consecutivo em 3,1% em Novembro de 2019. O nível corresponde ao menor registo desde há 39 anos, com a população economicamente activa a fixar-se em 43,52 milhões de pessoas, o que representa uma taxa de emprego de 96%.

Japão

O PMI de Serviços do Jibun Bank fixou-se em 49,4 pontos em Dezembro último. O desempenho corresponde uma redução de 1,2 pontos face ao mês de Novembro, influenciado pela contracção de novos negócios de clientes internacionais, com possíveis impactos sobre o desenvolvimento do sector.