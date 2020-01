Luanda acolhe hoje Africano de vela

A Selecção Nacional sénior masculina de vela, classe 470, em ambos os sexos, incia hoje a sua participação no Campeonato Africano, prova que se disputa na contracosta da Ilha de Luanda. A competição é qualificativa aos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que se realiza este ano. Segundo a presidente da Federação Angolana de Desportos Náuticos (FADEN), Olga Albuquerque, as condições estão asseguradas para o arranque da prova. Olga Albuquerque explicou que serão realizadas duas regatas de ambas as classes por dia, no período da tarde. “Está tudo pronto para o pontapé de saída do torneio.

Conseguimos ultrapassar todos os problemas administrativos”, afirmou. De acordo com a dirigente, os velejadores angolanos estão preparados para entrar com o pé direito na competição. Aliás, esboçaram durante a semana os aspectos como velocidade, resistência, técnicas de afinação e velocidade. Por conta disso, vão entrar fortes, pois garantir o apuramento para as olimpíadas de Tóquio é o objectivo do combinado nacional. Moçambique, África do Sul e Angola são as formações que irão participar na competição. Francisco Torres, Matias Afonso, Paulo Felgueira, Paulo Feliciano, Domingas da Gama e Lúcio da Cruz são os atletas que irão representar as cores da bandeira nacional na classe 470.

Além da classe 470, Angola também competirá na categoria 420, em ambos os sexos. Olga Albuquerque revelou que a classe 420 não é qualificativa para os Jogos Olímpicos do Japão. Segundo as normas da prova, a pontuação em cada regata é dada face à colocação do adversário. Assim sendo, o atleta que terminar na primeira posição soma um ponto, sendo que o segundo dois. Deste modo, o somatório dos pontos dará o resultado final. Por esta razão, quem somar menos pontos sagra-se campeão da competição.