Petro crente na qualificação para os ‘oitavos’ de final da Liga dos Campeões de África

A equipa técnica do Petro de Luanda ainda acredita na qualificação para os oitavos-de-final da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões de África.

Segundo uma fonte deste jornal, o técnico Toni Cosano acredita que os jogadores serão capazes de vencer as duas últimas partidas. Por isso, demonstraram frente ao Wydad Casablanca que têm argumentos para se baterem com qualquer equipa na Champions de África. Aliás, tinham a vitória na mão, mas deixaram-na fugir, após uma falha de concentração no sector defensivo.

Ainda assim, a fonte de OPAÍSrelata que não será fácil garantir o apuramento, porque as chances são pouquíssimas. Ao cabo de quatro jornadas, os tricolores só conseguiram somar dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas. Logo, a equipa depende de terceiros para se apurar à outra fase da maior montra de clubes ao nível do continente berço. Por esta razão, os tricolores vão encarar os dois últimos jogos como se fossem autênticas finais.

A primeira de duas finais será contra o Mamelodi Sundowns, em Luanda, sendo que a segunda e última frente ao USM da Argélia, fora de portas. Na classificação do grupo C, os petrolíferos figuram no último lugar com apenas dois pontos. O Mamelodi Sundowns lidera com 10 pontos e o Wydad Casablanca é segundo com seis. O USM da Argélia é terceiro colocado com dois pontos.