Primeiro-ministro etíope Abiy espera eleições parlamentares em Maio ou Junho

A eleição será a primeira do Prémio Nobel da Paz Abiy, que assumiu o cargo em Abril de 2018 e lançou reformas políticas e económicas. A sua agenda de reformas também alimentou a violência e destacou as divisões étnicas no país, com cerca de 105 milhões de pessoas, e o conselho eleitoral disse, em Junho passado, que a situação de segurança poderia atrasar as eleições de 2020. “No cronograma, não tenho a certeza se é Maio ou Junho, porque o cronograma será declarado pelo conselho eleitoral, mas acho que faremos uma eleição este ano, porque é um mandato constitucional”, disse Abiy em resposta a uma pergunta feita numa entrevista colectiva ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

“Pode haver muitos desafios, não apenas a logística, mas também a paz e a segurança … É melhor para os etíopes e para os partidos etíopes realizarem as eleições no prazo de maneira muito pacífica e democrática”, afirmou. Ahmed está de visita oficial à África do Sul. Os dois governos assinaram acordos para melhorar a cooperação, inclusive em turismo e saúde. A Etiópia realiza eleições regularmente desde 1995, mas, com excepção das eleições de 2005, nenhuma eleição foi competitiva.

Nas eleições de 2005 houve tumultos após a oposição ter protestado, as forças de segurança mataram quase 200 manifestantes e o governo prendeu muitos políticos da oposição. Políticos da oposição alertaram contra qualquer atraso nas eleições e críticos disseram que o adiamento da votação poderia causar uma reação social adversa, alimentar conflitos regionais e danificar as credenciais democráticas de Abiy.