Rainha Elizabeth convoca príncipe Harry para reunião de crise

O pai de Harry, o príncipe Charles, herdeiro do trono, e o seu irmão mais velho, o príncipe William, também participarão na reunião, que ocorrerá na Segunda-feira na propriedade da rainha de Sandringham, em Norfolk, no Leste da Inglaterra, disse uma fonte do Palácio de Buckingham à Reuters. Meghan, uma ex-actriz de TV norte-americana, tentará participar no encontro por telefone do Canadá, para onde voltou no início da semana para se juntar ao filho do casal, Archie. Harry e Meghan, oficialmente conhecidos como duque e duquesa de Sussex, surpreenderam o restante da família real na Quarta-feira ao anunciarem publicamente que queriam um “novo modelo de trabalho” que lhes permitisse passar mais tempo na América do Norte e ser financeiramente independentes.

Eles não consultaram a monarca de 93 anos ou outros membros da família antes de anunciarem a decisão num novo site, o sussexroyal.com — uma decisão que entristeceu e decepcionou a rainha e outros membros da realeza, segundo uma fonte real. Na reunião de Segunda-feira será a primeira vez que a rainha se encontrará pessoalmente para discutir as preocupações levantadas por Harry e Meghan. Funcionários da realeza têm realizado conversações nos bastidores desde a declaração bombástica do casal para tentar elaborar um novo acordo, e uma fonte real disse que esses esforços têm progredido bem. As consultas, que também incluíram os governos britânico e canadiano, abriram caminho para uma reunião pessoal entre Harry e a rainha, segundo a fonte.

O objectivo da raínha, de acordo com a fonte, continua sendo encontrar uma solução para a crise dentro de dias, mas exige “discussões complexas e ponderadas” e qualquer acordo levaria algum tempo para ser implementado. A divisão entre Harry e os outros membros da dinastia Windsor é a mais recente crise que a família real enfrenta num período descrito no mês passado como complicado pela rainha num discurso anual televisionado. Numa entrevista da TV em Outubro passado, Harry admitiu que ele e William tinhamse desentendido. Os irmãos ficaram bastante próximos por anos após a morte da sua mãe, a princesa Diana, num acidente de carro em Paris, em 1997.