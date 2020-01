SIC detém supostos burladores no Cuango

Ambos foram detidos quando tentavam desviar dois milhões e 700 mil kwanzas de um comerciante da localidade de Cafunfu, noticiou a Angop. O facto ocorreu quando o proprietário do dinheiro pediu ajuda a um dos implicados, por sinal pessoa próxima de si, para que se deslocasse a Cafunfu para receber os referidos valores monetários e levar para Xá-Muteba, onde se encontrava, tendo o suposto burlador alertado o seu comparsa, para a tentativa de burla e/ou desvio. O lesado aguardou horas para recepção dos valores, facto que não se concretizou e resolveu imediatamente denunciar o caso à Policia Nacional que, numa acção conjunta com o SIC, procederam a detenção dos supostos burladores. O caso já foi remetido à Procuradoria-Geral da República para os devidos efeitos.

Detidos por exploração ilegal de ouro

A delegação provincial do Ministério do Interior em Cabinda anunciou ainda, no seu balanço semanal, que as forças da Ordem Pública detiveram 27 cidadãos nacionais por pesquisa e exploração ilegal de ouro nos municípios de Belize e Cacongo, no quadro da Operação Dourada em curso em Cabinda. Entre os detidos, sete são do município de Cacongo, filiados numa associação ilegal designada “Makubica NZambi”, que praticava pesquisa e exploração de ouro na zona de Socoto, na margem do rio Chiloango.

A operação iniciou no dia 6 deste mês e tem como objectivo intensificar acções de de combate actos ilegais de garimpo de madeira, ouro e de pedras preciosas em Cabinda. A Polícia Nacional procedeu à apresentação dos detidos nos municípios de Cacongo, Buco-Zau e Belize, bem como das quantidades de madeira cerrada e arquefactos usados, durante o final de semana. Na sua intervenção na abertura da Operação Dourada, o comissário Eusébio Domingos e Costa, delegado do Minint e comandante provincial da Polícia, sublinhou a necessidade de haver um combate mais profícuo da parte dos órgãos de defesa e segurança para pôr fim as práticas de ilegais na exploração de ouro, pedras preciosas e da madeira em Cabinda.