64 pessoas suicidaram-se no Cunene em 2019

Sessenta e quatro casos de suicídio foram registados em 2019 no Cunene, o que revela um aumento de mais 34 casos comparativamente ao ano de 2018, segundo as autoridades da província. Segundo o porta-voz da Polícia Nacional no Cunene, Nicolau Tuvecalela, citado pela Angop, os casos de suicídio ocorreram nos municípios de Ombadja (25), Cuanhama (24), Namacunde (7), Cahama (6) e Cuvelai com (2). Enforcamentos, ingestão de medicamentos, envenenamento por pesticidas e uso de arma de fogo são apontados como as principais formas que os cidadãos usam para pôr fi m à própria vida, supostamente devido a problemas sociais e económicos.

Mulheres em frente

Dos casos de suicídio registados no ano transacto no Cunene, os indivíduos com idades entre os 13 a 58 anos são a franja mais atingida, sendo que as mulheres aparecem na liderança das estatísticas, com 53 casos. Suicídio é o acto intencional

de matar a si mesmo. Os factores de risco incluem perturbações mentais ou psicológicas como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de drogas, incluindo alcoolismo.

O sociólogo Marcelino dos Santos diz que as principais causas de morte por suicídios são factores ligados a ciúmes entre casais, problemas sociais e económicos como o desemprego e a falta de orientação psicológica dos adolescentes e jovens no seio familiar. Já a directora em exercício do Gabinete da Acção Social, Família e Igualdade de Género no Cunene, Rosa Bernardo, realçou que os números registados são preocupantes, pelo que este ano têm já em forja inúmeras actividades a nível dos seis municípios baseadas no reforço das acções de moralização das famílias.

Lembrou que actividades de sensibilização sobre vários temas têm sido realizadas, tendo sido possível, em 2019, abranger seis mil e 778 famílias através da realização de palestras sobre prevenção e comportamento de risco, protecção da família, reforço de competências familiares e violência doméstica.