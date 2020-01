Cimeira de Londres: Delegação angolana seria seis vezes mais “obesa” do que o recomendado 

Israel Campos

Segundo uma lista que circulou nas redes sociais e supostamente da autoria do Cerimonial do Presidente da República, a delegação oficial que irá representar o país na Cimeira de Investimento Reino Unido-África, e que seria até chefiada pelo Chefe de Estado, será composta por cerca de 70 pessoas, qualquer coisa como seis vezes acima daquilo que é orientado pela organização do evento

Um documento que caiu nas redes sociais e cuja proveniência é atribuída ao Palácio Presidencial, e que até ao momento não foi desmentida, dá conta da lista de nomes a integrar na comitiva oficial que se deslocará à Londres, Reino Unido, com o propósito de no próximo dia 20 de Janeiro fazer parte de uma cimeira que visa criar novas parcerias entre o Reino Unido e os países do continente africano.

No documento, composto por mais de dez páginas, constam os nomes de altos dirigentes do aparelho de Estado, quadros dos serviços de apoio ao Presidente da República, órgãos de apoio, segurança, Gabinete de Voo Presidencial e, inclusive, da imprensa pública.

Entretanto, uma nota da Administração Interna britânica enviada aos corpos diplomáticos dos países africanos que farão parte do evento, a que este jornal também teve acesso, orienta para o máximo de 11 integrantes por cada delegação oficial. Fontes em Londres dizem que esta limitação pode ter causado “azedumes” em alguns países africanos e ditado algumas “desistências” presidenciais, mas não adiantam que presidentes ou chefes de Governo poderão não marcar presença.

Segundo a informação, o tamanho da comitiva “depende de quem é o representante máximo da delegação”. Por exemplo, caso o representante máximo da delegação seja o Chefe de Estado ou de Governo, ele/a deverá fazer-se acompanhar dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios, o que no nosso contexto talvez este último fosse figurado pelo titular da pasta da Cordenação Económica, ou da Economia, ou o das Finanças, ou ainda do Comércio. Em adição, o Chefe de Estado tem direito a mais 4 acompanhantes e 1 oficial de segurança “(se necessário)”, lê-se no documento.

O ministro das Relações Exteriores tem direito a 1 acompanhante e 1 um oficial de segurança. Sendo que o representante dos “Negócios” tem somente direito a 1 acompanhante. Fazendo, no total, uma delegação oficial constituída por apenas 11 elementos.

Recorde-se que, segundo fontes deste jornal, o Presidente da República já não encabeçará a delegação oficial angolana no próximo dia 20, em Londres, por razões que continuam, pelo menos até ao momento, desconhecidas.