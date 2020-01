FANND acredita na conquista do terceiro lugar

O vice-presidente da Federação Angolana de Andebol (FANND), Zeca Venâncio, afi rmou ontem a OPAÍS que acredita numa boa prestação da Selecção Nacional no Africano que a Tunísia acolhe a partir de Quintafeira. Zeca Venâncio fez saber que o objectivo do sete nacional na prova passa por melhorar o terceiro lugar obtido na edição anterior no Gabão.

O dirigente disse que Angola vai conseguir o feito, uma vez que acredita na capacidade dos comandados de Nelson Catito. Por esta razão, dominaram os Jogos Pan-africanos de Marrocos que culminou com a conquista da melha de ouro. Além disso, Zeca Venâncio afi rmou que não serão favas contadas para a Selecção Nacional. O dirigente angolano admite que não será fácil, uma vez que terão adversários com capacidade técnica e táctica. Por este facto, considerou importante o estágio que o combinado angolano está a realizar desde a passada Sexta-feira na Argélia.

Zeca Venâncio admitiu que o estágio dará mais ritmo competitivo aos jogadores e colocará Angola no mesmo patamar com as demais selecções. O dirigente disse ainda que Angola medirá forças hoje com um misto de jogadores da primeira divisão da Argélia. “Estamos confiantes numa boa prestação, mas vai ser complicado. Queremos defender o terceiro posto”, afi rmou o dirigente. A Selecção Nacional fi gura no grupo B com a Líbia, Gabão e Nigéria.

Assim sendo, o sete nacional estreia-se diante da Nigéria, a partir das 14:00 (tempo de Angola). Na Sexta-feira, para a segunda jornada, os “guerreiros” medem forças com a Líbia à mesma hora. Na terceira e última jornada, Angola terá pela frente o Gabão, a partir das 16:00.