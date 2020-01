“Fest Show – Cidade de Luanda” celebra 444º aniversário da capital neste final de semana

A Nova Marginal de Luanda acolhe, na Sexta-feira e no Sábado, das 15 horas à meia-noite um “Show de Variedades” denominado “Fest Show- Cidade de Luanda”, que visa celebrar os 444º aniversário da cidade de Luanda, que se assinala a 25 deste mês.

O evento promovido pela produtora de eventos “Pai dos K” pretende criar dias atractivos com actuações de novos talentos e cerca de 20 músicos conceituadaos, entre eles, Eva Rap Diva, Abiude, Fábio Dance, Samara Panamera, o Trio, Mona Nicastro, Puto Dino, K2 Fofoca e Poca Py que brindarão o público com os seus sucessos musicais.

A cantora Flor de Raiz, Moicanos, Pai Diesel, Nelma Félix, Papa Swagg, Dicklas One, Edmilson, Mami Taxi também fazem parte do leque de artistas que tornarão memoráveis os dias de espectáculos. Segundo o coordenador do evento, Salvador Camões, além da música pretende levar à Nova Marginal outras actividades culturais, que serão programadas antes mesmo da realização do evento. “Vamos levar muita música e vários atractivos, para assim assinalar mais um aniversário da cidade capital.

O objectivo é o de celebrar a data e deixar as pessoas mais próximas uma das outras”, disse o responsável, que mostrouse expectante quanto à sua realização. Por tratar-se de uma actividade de acesso gratuito, acredita que a adesão do público será massiva. Por essa razão, contam com o apoio da administração das Ingombota, da Polícia Nacional e Protecção Civil e Bombeiros.