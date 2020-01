Manuel Nunes Júnior chefia delegação angolana no Fórum Reino Unido – África

Israel Campos

O Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior, deverá encabeçar a delegação angolana que vai representar o país na Cimeira de Investimento Reino Unido-África, acabou de informar uma fonte a este jornal. “Razões de Estado e de agenda”, ainda de acordo com a nossa fonte, estiveram na base do cancelamento repentino da ida a Londres do Chefe de Estado angolano, João Lourenço, que seria o representante máximo da delegação oficial angolana neste evento que terá lugar na capital britânica no próximo dia 20 de Janeiro.

Ainda não se conhece uma nova lista da delegação oficial que será chefia por Manuel Nunes Júnior, mas a nossa fonte acredita que uma vez que o Presidente já não se deslocará ao país, a lista será reduzida. Neste momento, contactos e negociações estão a ser feitos, entre as forças diplomáticas angolanas e britânicas, no sentido de se garantir que o Presidente angolano faça uma visita de estado ao Reino Unido, ainda este ano, como forma de “reforçar as boas relações entre os dois países”.