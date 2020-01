Trump diz que “realmente não importa” se havia ameaça iminente de Soleimani

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu na Segunda-feira a sua decisão de ordenar a assassinato do comandante iraniano Qassem Soleimani, alegando que Soleimani representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos, mas também dizendo que isso não é importante, dado o histórico do líder militar. “A Fake News Media e seus parceiros democratas estão a trabalhar duro para determinar se o futuro ataque do terrorista Soleimani era ou não ‘eminente’, e se a minha equipa estava de acordo”, escreveu Trump ao, provavelmente, cometer um erro de ortografia ao escrever “iminente”.

“A resposta para ambos é um forte SIM., mas isso realmente não importa por causa do seu passado horrível!” Desde a confirmação de que o líder militar iraniano Qassem Soleimani havia sido morto por um ataque aéreo dos EUA em Bagdad, autoridades do governo alegaram que agiram devido ao risco iminente de ataques a diplomatas e militares norte-americanos no Iraque e em toda a região. Democratas e alguns republicanos no Congresso questionaram a justificativa dos ataques e disseram que não receberam informações adequadas e detalhadas.

Na semana passada, Trump afirmou numa entrevista que o Irão estava prestes a atacar quatro embaixadas norte-americanas antes da morte de Soleimani num ataque de drones dos EUA em 3 de Janeiro. Mas no Domingo, o secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse que não viu evidências específicas de que o Irão estivesse a planear um ataque. “O que o presidente disse foi que provavelmente poderia haver ataques adicionais contra embaixadas. Eu compartilhei essa opinião”, disse Esper.

“O presidente não citou uma peça específica de evidência.” Quando pressionado sobre se os oficiais de inteligência ofereciam evidências concretas sobre esse ponto, Esper disse: “Eu não vi uma com relação a quatro embaixadas.”