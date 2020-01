1º de Maio fora do Girabola

O 1º de Maio de Benguela, equipa com história no desporto-rei, está fora do Girabola 2019/2020, segundo o Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol (FAF). No Campeonato Nacional vigente, os proletários tiveram duas faltas de comparência, uma na primeira jornada com a Académica do Lobito, enquanto a segunda observou-se na décima quinta jornada do Girabola frente ao Santa Rita de Cássia do Uíge. Por esta razão, o Conselho Jurisdicional da FAF julgou improcedente o recurso interposto pela formação de Benguela.

No recurso, a direcção do clube da cidade das Acácias Rubras alegava que não tinha condições para se deslocar à cidade do Uíge. Assim, os proletários ficarão três anos sem participar na maior festa do desporto rei em Angola. Na sequência do afastamento, o 1º de Maio vai pagar também uma multa avaliada em 3 milhões de Kwanzas. A direcção do clube benguelense lamentou a decisão da Federação Angolana de Futebol (FAF). Deste modo, vão escrever para a FAF no sentido de reduzir o tempo que ficarão sem competir no Girabola que, até nova ordem, será de três anos.

Crise na primeira volta

Na primeira volta, o 1º de Maio de Benguela ocupou a penúltima posição com oito pontos na tabela classificativa. A formação benguelense não se encontrou na prova e estava muito aquém daquilo que já fez no Girabola. Os proletários deixam tristes os seus adeptos e os amantes do futebol, uma vez que naquela formação passaram atletas que orgulharam o futebol angolano. Sarmento, Fusso, Zandu, Vicy, Castela, Minhonha e outros são nomes que desfilaram nos relvados do país em nome do 1º de Maio. Clube fundado em Abril de 1981, conquistou o Campeonato Nacional em 1983 e em 1985 e venceu também a Taça de Angola em 1982 e em 2007.