Gestores públicos capacitados sobre liderança executiva

POR: Constantino Eduardo, em Benguela

A acção formativa, que está a ser orientada pelo angolano José Quintas, radicado nos Estados Unidos da América, enquadra-se num plano gizado pelo governador de Benguela, Rui Falcão, que consiste em ter “lideranças fortes, capazes e competentes”, segundo o secretário geral do Governo, Aquiles de Carvalho. O responsável disse que os desafios do país exigem gestores eficientes e comprovadamente competentes para fazer face às estratégias delineadas pelo Governo Central, através do Presidente da República, João Lourenço, e local, dirigido pelo governador de Benguela, Rui Falcão.

Segundo Aquiles de Carvalho, os desafios da nação são grandes, e “é necessário haver equipas bem formadas e comprometidas, para podermos debelar as situações menos boas que o país atravessa”, sublinhou. Para o director do Gabinete Provincial de Gestão de Resíduos Sólidos, Elmano Inácio, que participa neste encontro, a expectativa é de sair com um agregado maior de conhecimentos do que aquilo que já se domina em relação à liderança. “Quem se forma nunca mais é a mesma pessoa”, considerou o responsável, que enalteceu a iniciativa dos promotores deste encontro.

Por sua vez, a vice-governadora para o sector político, económico e social, Deolinda Valiangula, que presidiu à abertura do seminário, aconselhou os gestores para a necessidade de se acatar as matérias que, em três dias, serão ministradas, na esperança de que sirvam de imputes para uma administração cada vez comprometida com a causa pública. Saliente-se que a educação dos gestores tem sido apanágio de Rui Falcão desde que assumiu a governação de Benguela. O governante tem insistido na necessidade de se educar os gestores públicos, de modo a haver disciplina na administração da coisa pública. Neste que é o primeiro seminário em matéria de liderança executiva neste ano de 2020, dirigido a gestores públicos da província de Benguela, estão a ser ministrados temas como a “Definição de liderança, Influência; Chave da liderança; Prioridades; o Fundamento da liderança e o Carácter”.