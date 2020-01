Governo resgata hábitos culturais tchokwe

O plano consta das prioridades de resgate dos rituais da tradição tchokwe, numa acção conjunta com as autoridades tradicionais. Segundo a directora do gabinete provincial da Cultura na Lunda- Norte, Esmeralda Maximata, será feito um trabalho árduo de sensibilização nas comunidades, visando incentivar as famílias a resgatar alguns rituais em ameaça de extinção, como a mukanda e kafundeji, tidos como indispensáveis na transição do adolescente para a fase adulta. O governo vai reforçar o diálogo com o Ministério da Cultura a fim de se acelerar o processo de inscrição da estatueta do Samanhonga (Pensador) a património mundial da humanidade.

A implementação de estudos de investigação científica sobre os patrimónios históricos e culturais na Lunda-Norte e a formação de quadros, constam dos desafios do sector para este ano. A província da Lunda-Norte é constituída pelos Tchokwe, Lundas (Arund), Balubas, Kakhongos, Imbangalas, Bondos, Songos, entre outros. As danças txianda, txissela, kalukuta, kandowa, makhopo, maringa, kandjendje, likembe, canga, kasebu, entre outras, apoiadas por uma variedade de instrumentos músicas tradicionais como o Ngoma (tambores/ batuque) thcingunvu, ndjimba, tchissanje e muiyemba, caracterizam este povo.

A mahamba, que trata do culto aos espíritos ancestrais ou da natureza, que estão representados por estatuetas, para garantir a protecção diária ou apaziguar um espírito, bem como o ukule/ kafundeji, que consiste num ritual de iniciação feminina, que se realiza aquando da primeira menstruação da adolescente e a mucanda (circuncisão) preenchem o mosaico cultural desta região.