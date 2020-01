João Lourenço na tomada de posse de Nyusi

O Presidente da República, João Lourenço, chegou na tarde de ontem (Terça-feira), a cidade de Maputo, para participar na cerimónia de investidura do Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. Filipe Nyusi, que toma posse Quarta-feira, para um segundo mandato como Presidente de Moçambique, foi reeleito a 15 de Outubro com 73 por cento dos votos. Nas eleições gerais, Nyusi, também presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a Independência (1975), foi reeleito na primeira volta, de acordo com os resultados oficiais. Filipe Jacinto Nyusi nasceu a 09 de Fevereiro de 1959, em Namau, distrito de Mueda, província de Cabo delgado. Entre 2008 e 2014 ocupou o cargo de ministro da defesa. Foi eleito quarto Presidente de Moçambique, em 2014. À luz da Constituição deste país do Índico e membro da Comunidade de desenvolvimento da África Austral (SAdC), vai cumprir o seu segundo e último mandato, que tem inicio Quarta-feira, 15 de Janeiro.