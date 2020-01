“Joker “ lidera corrida aos Oscars com 11 nomeações

POR: Jornal de Notícia

O filme sobre o vilão da DC Comics conseguiu 11 nomeações, que foram anunciadas esta Segunda-feira. “Era uma vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino, “O irlandês”, de Martin Scorsese, e “1917”, de Sam Mendes, seguem-se na lista dos mais nomeados para a 92.ª edição dos Oscars, com dez cada um. Destaque também para a dupla nomeação de Scarlett Johansson – Melhor Actriz em “Marriage story” e Melhor Actriz Secundária am “Jojo Rabbitt – e para a nomeação de Brad Pitt (Melhor Actor Secundário em “Era uma vez em… Hollywood”). O serviço de streaming Netfl ix é uma das notas mais importantes do dia: no total, as suas produções conseguiram 24 nomeações. A plataforma lidera o ranking das produtoras com mais nomeações, seguida da Sony Pictures (20) e da Walt Disney (17).

De sublinhar ainda que na categoria de Melhor Realizador, e à semelhança do que aconteceu nos Globos de Ouro, nenhuma mulher foi nomeada, apesar de “Mulherzinhas”, dirigido por Greta Gerwig, estar na lista dos candidatos a Melhor Filme. A falta de diversidade também se estende às categorias de representação. Cynthia Erivo (Harriet) não foi nomeada para Melhor Actriz, só haveria nomeações para actrizes e actores caucasianos. Na categoria de Melhor Filme Internacional, pontificam “Parasitas”, de Bong Joon Ho, e “Dor e Glória”, de Pedro Almodovar. Nos documentários, “Democracia em vertigem” compete com “American factory”, de Steven Bognar e Julia Reichert, “Honeyland”, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, e com dois filmes sobre a Síria: “Th e cave”, de Feras Fayyad, e “For sama”, de Waad al-Kateab e Edward Watts. Regina Pessoa fora dos nomeados.

O filme “Tio Tomás, a contabilidade dos dias”, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, que estava na lista de finalistas, ficou de fora da categoria de Melhor Curta de Animação. Multipremiada desde a estreia, a narrativa de “Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias” apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada. A cerimónia de entrega dos Oscars acontecerá a 9 de Fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019. Eis os nomeados das principais categorias:

Melhor Filme Era Uma Vez… em Hollywood; O Irlandês; Parasitas; Mulherzinhas; Jojo Rabbit; Le Mans “66: O Duelo; 1917; Joker e Marriage Story.