Selecção Nacional inicia preparação dos Jogos Paralímpicos de 2020

A Selecção Nacional de atletismo para portadores de deficiência, em ambos os sexos, começa a preparar os Jogos Paralímpicos 2020 que a cidade de Tóquio, no Japão, acolhe de 25 de Agosto a 6 de Setembro de 2020.

Segundo o Comité Paralímpico Angolano (CPA), os atletas vão trabalhar às ordens do técnico José Manuel na pista dos Coqueiros, em Luanda. No local, o seleccionador nacional vai recuperar a capacidade física dos atletas paralímpicos. Resistência, força e velocidade vão reflectir os trabalhos da Selecção Nacional na pista dos Coqueiros. De acordo com o Programa de trabalhos da equipa técnica e do CPA, a Selecção Nacional participa de 26 a 28 de Março próximo no “Circuito Brasil Loterias Caixa, na cidade de São Paulo. No palco da competição, os atletas vão procurar os mínimos para se qualificarem para os Jogos Paralímpicos de Tóquio.

A equipa de Angola, orientada por José Manuel, tem viagem marcada para o dia 20 de Março próximo com uma delegação 15 pessoas. José Chamoleia, Esperança Gicasso, Emelóide Adelino, Juliana Moko, Regina Dumbo, Rita Lucunde, Oliveira André, Manuel Jaime e Bifi lia Buyo; atletas Márcio Neto, Abel Narciso, Ngoy Pierrot, Eduardo Troz Chimboto, José Hipapa e Nicolau Palanca (guias) são os atletas convocados pelo técnico José Manuel. Domingos Sapalo do Huambo, Constância Vieira Dias Tomás (fisioterapeuta) e Donana Sambelela são os treinadores que vão auxiliar o seleccionador nacional.