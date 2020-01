Sílvio Burity foi exonerado e substituto já tomou posse na AGT

Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)

Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)

O novo PCA da AGT foi empossado hoje, Quarta-feira, 15 de Janeiro, pela ministra das Finanças, Vera Daves.

Trata-se de Cláudio Paulino dos Santos. Para além do novo PCA, foram igualmente nomeados e empossados para administradores Santos Augusto Mussamo e Mónica Luena Ferreira Carneiro.

Nesta conformidade, foram exonerados Sílvio Franco Burity, do cargo de presidente do Conselho de Administração, bem como os administradores Inalda Marcela Kwayela de Oliveira Manjenje Furtado da Conceição e Hélder João Beji.

Vera Daves de Sousa conferiu igualmente posse à delegada provincial de Finanças do Uíge, Eufrásia Juliana Miguel de Sousa, assim como ao Chefe de Departamento de Administração e Finanças da Delegação Provincial de Finanças de Luanda, Tomás Eder Miguel de Sousa.

A ministra das Finanças pediu aos ora empossados que honrem a sua palavra face ao juramento que fizeram no sentido de contribuírem para as metas do Executivo em matéria de arrecadação, sem perder de vista o poder do diálogo constante com os contribuintes.

“O alargamento da base tributária passa pelo aumento do número de contribuintes efectivos, aumento da rede dos nossos serviços, melhorias no apetrechamento das repartições fiscais e estâncias aduaneiras em equipamentos tecnológicos e sistemas informáticos funcionais bem como da imagem das nossas infraestruturas e da qualidade do atendimento ao público”, afirmou.

Entre as atribuições da AGT está a cobrança da Taxa de Circulação, que deveria ter estar a ser efectivada desde o dia 13 de Janeiro, mas que não só não arrancou, como não foi apresentada qualquer justificação pública, sendo que a Imprensa Nacional descarta que o adiamento tivesse sido motivado pela falta de selos, que diz ter produzido em quantidade suficiente e no prazo estabelecido.