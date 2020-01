Angola começa Africano com a Nígeria

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol joga hoje coma a Nigéria, em partida referente à primeira jornada do grupo B do Africano que decorre na cidade de Radès, na Tunísia, às 14:00. Os angolanos, orientados por Nelson Catito, cumpriram um curto estágio na cidade de Argel, na Argélia. Em solo argelino, os atletas da Selecção Nacional sénior masculina ganharam mais rodagem competitiva. Sem olhar muito para os resultados, realizaram vários jogos de controlo com equipas locais.

Por isso, a Nigéria vai ter muitas dificuldades frente à Selecção Angolana, aliás tem atletas que evoluem no Velho Continente. Nelson Catito admitiu à imprensa que reconhece o adversário, mas quer começar com o pé direito. “Vamos ter jogos difícieis no Africano, mas o grupo está prepardo, porque preparou-se e conhece os adversários do grupo”, disse o seleccionador angolano. Deste modo, fez um estudo aturado dos nigerianos, uma vez que são mais robustos que os angolanos. Em Luanda, o sete nacional trabalhou os aspectos físicos e tácticos, logo consolidou somente na Argélia.

Geovani Muachissengue, Custódio Gabriel Teka, Agnelo Kitongo, Jairoslav Aguiar, Manuel Nascimento, Romé Hebo, Edgar Abreu, Mário Tati, Feliciano Coveiro, Edvaldo Ferreira, Sérgio Lopes, Adilson Maneco, Elsemar Pedro, Otoniel Pascoal e Cláudio Chicola são os atletas convocados por Nelson Catito para a opração Tunísia. O Gabão e a Líbia vão fechar a ronda inaugural do grupo B, no Pavilhão Omnisport de Radès, às 16:00. Nesta partida, a formaçção que cometer mais erros arrisca- se a perder o desafio, uma vez que são equipas do mesmo campeonato. Apesar dos problemas políticos que os líbios atravessam, estão cientes de que podem ultrapassar os gaboneses, que nos últimos tempos vão dando cartas.