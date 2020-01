Antigos combatentes recebem residências

O acto insere-se no âmbito do Dia dedicado ao Antigo Combatente e Veterano da Pátria (15 de Janeiro), e foi orientado pela vice-governadora para o sector político, social e económico, Josefa Rebeca Cangombe. Informou que nesta primeira fase foram entregues 35 residências na centralidade da Praia Amélia e 15 na centralidade 5 de Abril, estando para breve a segunda fase, que aguara pela assinatura de um acordo assinado entre o governo da província e a Imogestim.

Apelou aos angolanos, independentemente da filiação partidária, a reflectir, homenagear e solidarizarem- se com a causa dos antigos combatentes e veteranos da Pátria. Defendeu ainda a preservação dos regulamentos plasmados na lei número 13 que regula todos os problemas dos antigos combatentes e veteranos da pátria, sobretudo a pensão que é vista como a fonte do rendimento para o sustento das famílias. O sector controla 1.386 assistidos, divididos em antigos combatentes e veteranos da Pátria, as viúvas , os órfãos de guerra e as pessoas com deficiência.