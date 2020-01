Empresa Asseco PST oferece formação gratuita para novos especialistas bancários

O programa desenvolvido pela empresa (Asseco PST) já vai na sua 5ª edição, com a academia de formação em tecnologias de informação destinada aos futuros profissionais da banca, sem encargos para os formandos. Os custos da formação são integralmente financiados pela firma e, até ao momento já foram formados 90 novos especialistas. A responsável dos recursos humanos da empresa, Célia Catarino, assegura que a Asseco PST reúne conteúdos formativos para a banca que permitem melhorar o desempenho das equipas, tanto nas funções de parametrização, como na supervisão como de negócios, tendo em conta que tem 30 anos de actividade.

Ligada ao desenvolvimento de software e aplicações dirigidas ao sector financeiro, a empresa garante não só a disponibilidade das salas equipadas com a mais moderna tecnologia na academia, localizada na cidade financeira, em Talatona, como, também, formadores responsáveis pelos conteúdos do curso. Com um programa formativo de 240 horas, em horário laboral, o curso – denominado PFS Certification Program – é composto por oito módulos, seis dos quais com avaliação.

No final, a certificação concedida pela Asseco Academy habilita os formandos com aproveitamento a entrarem no mercado de trabalho com qualificações acrescidas. “Esta é a razão que tem motivado uma adesão crescente de candidatos a cada nova edição. A selecção final dos formandos é feita num processo que passa por três fases, incluindo testes psicotécnicos e duas rondas de entrevistas”. Além das candidaturas espontâneas, a Asseco PST tem procedido a campanhas de divulgação dos cursos da Asseco Academy e acções de recrutamento nas principais universidades angolanas. Segundo Célia Catarino, para 2020, a Asseco Academy tem prevista a realização de duas edições do seu PFS Certification Program. A segunda edição deverá arrancar no último trimestre do ano. Para além destes programas formativos gratuitos, a academia continua a realizar cursos standards e à medida, já realizados por diversas instituições financeiras.

No caso dos cursos à medida, os conteúdos formativos são preparados para as necessidades de um cliente específico. São, por norma, pontuais, fazendo-se previamente um levantamento e identificação das necessidades de formação. Quanto aos cursos standards, segundo a interlocutora, são preparados para as necessidades transversais do sector financeiro. Têm um conteúdo programático prédefinido, cobrindo as várias áreas do negócio bancário. Lançada em Angola em Janeiro de 2018, a Asseco Academy funciona igualmente em Moçambique. O primeiro curso realizado em Maputo arrancou em Abril do ano passado. Para este ano está também prevista a realização de uma edição do PFS Certification Program, a iniciar no final do primeiro semestre. Apostada em contribuir para o desenvolvimento do capital humano nas várias geografias onde actua, a empresa prepara-se para lançar a academia em Cabo Verde este ano. A modalidade de funcionamento é que terá algumas características específicas: após o processo de recrutamento, os finalistas seleccionados serão integrados no curso de Moçambique, financiando a empresa todos os custos – a exemplo do que faz em Angola.