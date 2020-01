Empresários nigerianos interessados na economia de Angola

A posição foi transmitida Terça-feira 14, de Janeiro, por uma missão de empresários nigerianos recebidos em audiência por, Filomena Delgado, embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Angola na República da África do Sul.

“Angola está a construir uma nova geografia económica que reforça a nossa confiança como investidores internacionais”, afirmou o empresário Samuel Onwubu para quem a nova mensagem do Executivo angolano é um importante exemplo para a África. “É uma história positiva”, sustentou Samuel Onwubu.

A missão empresarial nigeriana mostrou-se disponível em mobilizar parceiros multinacionais e instituições financeiras como o Banco Africano de Desenvolvimento-BAD e o Bank of America, para financiarem projectos nos domínios de infra-estruturas, mineração, do Corredor do Lobito e do agro-negócios com prioridade para as indústrias de processamento de produtos agro-pecuários