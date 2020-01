Humorista Gilmário Vemba com tournée de “Stand Up Comedy”pelo país e no exterior

O humorista angolano Gilmário Vemba, ex-integrante do grupo “Os Tuneza” possui uma agenda de trabalho preenchida para o ano de 2020, com a realização de uma tournée pela europa e pelo continente berço, onde pretende efectivar exibições de Stand Up Comedy. As apresentações começam na cidade portuguesa de Guimarães e prosseguirão noutras nove urbes deste país, onde o artista pretende exibir as suas performances baseadas em factos sociais, observados por cá e no exterior, através das tipologias de informações. Posteriormente, seguirá à capital de França (Paris) e da Inglaterra (Londres), onde apesar do factor língua, Gilmário almeja brindar os cidadãos com as suas aplaudidas comédias.

Segundo o humorista, as suas performances começam a ser exibidas no exterior, por uma questão de conteúdos e de construção daquilo que serão as suas comédias para este ano. “No ano em curso estarei mais dedicado à questão do Stand Up Comedy. Por isso, decide começar a fazer as coisas de fora para dentro, a começar em Portugal, onde farei dez apresentações, ao contrário dos outros países, devido à questão da Língua”, explicou. Em Angola, a sua pretensão é de apresentar-se às 18 províncias do país, assim como aos outros estados africanos, designadamente Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, isso. “Em Angola é uma coisa que vai durar o ano todo, porque também estarei a cumprir outros compromissos ao nível da televisão. Então, não conseguirei cumprir de forma rápida as 18 províncias, mas acredito que até final de Julho terei concluído a agenda”, esclareceu.

“Comédias”

Sobre o conteúdo das suas comédias disse que continua a inspira-se em factos sociais, através daquilo que são as tipologias de informação, tanto no país como no exterior. Por isso, considerou que enquanto artista, a sua intenção é de criar e continuar a inovar.

Internacionalização

Quanto à internacionalização da sua carreia, disse ser fruto do muito trabalho que teve início em 2000, sendo que de forma profissional pratica há 16 anos. Por essa razão, observa o tempo de trabalho como um indicador das suas conquistas. “Tudo é fruto de trabalho, da trajectória feita ao longo destes anos, mas continuamos a ir buscar mais, alargar o nosso mercado e a tentar chegar a mais pessoas. Tenho uma peça chamada “Hipoteticamente Bom”, porque vem de um conteúdo completamente novo. Pretendo trazer uma narrativa sobre várias hipóteses, basicamente, sobre algumas questões sociais. Por isso, estou a trabalhar nas hipóteses para que seja um bom espectáculo”, observou.

Saída de “Os Tuneza”

Sobre os motivos que levaram à sua saída do conjunto humorístico “Os Tuneza”, conforme foi anunciado, em Outubro do ano passado pelos membros do grupo, o talentoso disse que os reserva somente para si, por se tratar de uma questão particular e prefere mantê-la assim. “Acho melhor assim, apesar de notar que se cria uma série de especulações, porque cada um vai buscar uma verdade isolada dos factos. Mas estou confortável com isso. Às vezes precisamos de estar um bocadinho confortável com as pedradas que se levam neste mundo”. Apesar do facto, disse que a amizade com os membros do grupo, com quem trabalhou há acerca de 20 anos, continua e que nada irá abalar ou fazer com que deixa de existir.

Realçou ainda que sente o mesmo carinho por parte dos fãs, depois do sucedido, apesar de questionarem com muita frequência sobre a sua saída do conjunto composto actualmente por quatro membros. “Continuo a receber o mesmo carinho por parte dos fãs, a par das exigências constantes de explicações sobre os motivos da minha saída do grupo. Acho um comportamento completamente normal, porque estavam acostumados a nos ver juntos há mais de 10 anos. Mas família é mesmo assim, às vezes estamos bem, noutras brigamos, mas estamos sempre juntos”, exaltou.