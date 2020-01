Mãe morta pelo filho por causa de 2 mil Kz

No Bengo, uma cidadã de 60 anos de idade foi morta pelo filho após recusar-se em dar-lhe dois mil Kwanzas.

Segundo informações postas a circular na página da Polícia, o cidadão de 31 anos de idade, filho, enfureceu-se com a mãe, que se recusou em dar-lhe dois mil Kwanzas, tendo como reacção arremessado um bloco contra a mesma. O facto aconteceu no bairro Porto Kipiri, no dia 14 do corrente. A mãe, de 60 anos, atingida pelo bloco na zona do crânio, teve morte imediata. O acusado já está a contas com a justiça para responder pelo crime.