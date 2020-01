Trinta mil professores primários serão formados na 2ª etapa das ZIP

O Ministério da Educação, no âmbito da implementação do Projecto Aprendizagem para todos (PAT), realiza de 20 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2020, em 167 Zonas de Influência Pedagógicas (ZIP) do país, a 2ª etapa do novo ciclo de formação contínua de formadores ZIP, que prevê formar 30 mil professores.

A formação acontece em cinco polos regionais, nomeadamente Luanda, Huambo, Zaire, Lunda- Sul e Huíla. Em Luanda participam no evento 197 formadores das provinciais de Cabinda, Cuanza-Norte e Malanje. Todos receberão formação sobre os módulos de língua portuguesa, matemática e dinamização da ZIP como pólo de formação contínua.

Com esta acção espera-se formar cerca de 30 mil professores do ensino primário das zonas de influência não abrangidas pela primeira formação, 127 formadores das escolas de Magistério- EM e 800 formadores ZIP em 167 Zonas de Influência Pedagógicas. A formação enquadra-se na expansão do novo ciclo de formação contínua e será ministrada pelos formadores das escolas de Magistério com a monitorização, supervisão e apoio da Calouste Gulbenkian\Escola Superior de Setúbal, técnicos do Ministério da Educação (PAT E INFGE) e os coordenadores provinciais das ZIP.

Os formadores serão responsáveis pela disseminação desta formação a outros professores das escolas do ensino primário seleccionadas pelo projecto. O programa aprendizagem para todos é desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com o Banco Mundial e visa melhorar os conhecimentos e as competências dos professores, a gestão das escolas e desenvolver o sistema de avaliação dos alunos. No âmbito da sua implementação o projecto aprendizagem para todos já formou 18 mil professores do ensino primário, a esta cifra se vai juntar mais de 30 mil que serão formados nas pausas pedagógicas de Maio e Agosto de 2020, na 3ª etapa de formação contínua.