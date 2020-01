Angola procura segunda vitória em Radès

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol procura hoje o segundo triunfo no Campeonato Africano que decorre na cidade de Radès, na Tunísia. No Pavilhão Omnisport, o sete angolano mede forças com a Líbia, em partida referente à segunda jornada do grupo B, às 14:00 (tempo de Angola). Os comandados de Nelson Catito venceram ontem a Nogéria por 30-24, diferença de seis golos. Os angolanos foram superiores aos nigerianos, mas continuam a trabalhar para melhorar em todas as partidas.

Com uma vasta experiência nestas competições, os pupilos de Nelson Catito encaram o desafio como uma autêntica final. Angola paticipa na competição pela décima sétima vez, sendo que nos últimos anos é vista com um adversário duro de roer. Aliás, procura por um título há anos e tudo indica que não se contentou com o terceiro lugar conseguido no Gabão em 2018. Nos Jogos Panafricanos que Marrocos acolheu em 2019, o sete angolano conquistou medalha de ouro. Por isso, conhece os adversários em prova, uma vez que se cruzaram em solo marroquino.

Por sua vez, a Líbia participa na prova pela sexta vez, mas nunca conseguiu conquistar qualquer medalha. Por esta razão, o combinado angolano parte teoricamente como favorito nesta partida. Na outra partida, a Líbia e o Gabão empataram (2222), logo, terá que redobrar os esforços para vencer. Mas, os angolanos são mais experientes, embora reconheçam a capacidade do adversário. Aliás, não foi fácil arrancar o empate aos gaboneses que apareceram melhor preparados técnica e tacticamente.