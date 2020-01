Espaço Angola

Economia real

A produtividade por trabalhador do sector industrial situou-se em 1,06 unidades de Julho a Setembro de 2019.

O nível revela que durante o período considerado, cada trabalhador industrial produziu menos 4,9% unidades em relação ao período anterior (IIº trimestre de 2019), com impactos sobre o crescimento da economia. A taxa de crescimento económico registou um aumento trimestral de 8% no IIIº trimestre de 2019. O desempenho da economia compara com a contracção de 6,8% do trimestre anterior, reflexo do incremento do sector da Construção (+68,1%) e actividade de Correios e Telecomunicações (+63,3%), com efeitos sobre a recuperação da economia.

Mercado Monetário

A taxa Luibor Overnight fixou-se em 19,94% na última sessão. O nível representa uma redução semanal de 2,61 p.p., o que terá sido influenciado pela moderação na política monetária restritiva do BNA, com efeitos sobre a concessão de crédito à economia. O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) fixou-se em 271,2 pontos, em Dezembro. O nível representa um aumento mensal de 1,91%, sendo que em termos acumulados, os preços aceleraram 16,9% em 2019, o que poderá pressionar o poder de compra das famílias. Destaca-se que o registo é o menor dos últimos três anos.