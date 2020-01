Oposição protesta eleição do novo presidente da CNE

POR: Neusa Filipe/ Maria Custódia

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, defendeu, na Quinta- feira,16, em Luanda, a anulação do concurso da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) que elegeu Manuel Pereira da Silva como seu presidente. O político questionou o que leva as instituições actuais a nomearem para o cargo de presidente da CNE um cidadão contestado e envolto em polémicas. Considera este acto como sendo um péssimo indício perante os desafios de credibilidade e transparência dos processos eleitorais.

A seu ver, o interesse público foi sufocado pelos interesses privados e de grupo. Por essa razão, deveria ser obrigatória a anulação do concurso em respeito ao Estado democrático de direito que todos pretendem edificar no país. O presidente do Partido de Renovação social (PRS), Benedito Daniel, referiu que o candidato eleito não assumiu a idoneidade e a neutralidade enquanto esteve a dirigir o Conselho Provincial Eleitoral de Luanda e nem apresentou bons resultados. Defende que, para um cargo dessa natureza, o candidato a ser escolhido deve oferecer alguma neutralidade e idoneidade. “Infelizmente, o juiz Pereira da Silva não oferece isso. Ainda que pudesse ter esse desejo, mas onde ele passou não apresentou resultados dessa natureza.

O próprio concurso foi seguido de várias irregularidades e não reuniu consenso dos partidos políticos nem pouco da sociedade civil. Houve algum favorecimento da sua parte”, disse Benedito Daniel. O presidente do grupo parlamentar da CASA-CE, Alexandre Sebastiao André, disse tratar-se de uma indicação e não eleição, pelo facto de o candidato não reunir consenso das forças vivas do país. Pede que o processo seja anulado e realizado um concurso público com maior pendor da sociedade civil e da classe eclesiástica.

“Se olharmos para o histórico do próprio candidato, veremos que o seu nome é muito vinculado a escândalos. Nós, CASACE, não estamos a favor da sua indicação”, disse, defendendo a independência da CNE e de outros órgãos da administração das eleições. Manuel Pereira da Silva venceu com 87 pontos. Participaram do concurso Avelino Yululu, 48 pontos, Agostinho António Santos, 54 pontos e Diogo Jorge Bessa, 61 pontos. O concurso para a escolha do novo presidente da CNE foi aberto em Março do ano passado.