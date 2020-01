Petro recebe Williete de Benguela no 11 de Novembro

O Petro de Luanda mede forças, hoje, com o Williete de Benguela, no Estádio 11 de Novembro, em partida a contar para a 16ª jornada do Girabola 2019/2020, às 17:00.

Na primeira volta, ambas as formações empataram a duas bolas, no Estádio Nacional de Ombaka na cidade das Acácias Rubras. Por esta razão, o desafio promete ser bastante disputado, apesar de os tricolores serem teoricamente favoritos. Aliás, os comandados do treinador espanhol, Toni Cosano, são os mais titulados da prova com 15 títulos conquistados.

Mas, é ponto assente que as estatísticas não vencem jogos, uma vez que cada partida tem a sua história. Assim sendo, os petrolíferos estão cientes das dificuldades que vão encontrar. Por este facto, terão que estar preparados em todos os aspectos, porque o Williete não vai facilitar. O técnico Toni Cosano garantiu na passada Quinta-feira, em conferência de imprensa, que Éber e Wilson não irão a jogo por lesão. No prosseguimento, o Interclube recebe no Estádio 22 de Junho o Sagrada Esperança da Lunda-Norte, às 15:00.

Por seu lado, o Bravos do Maquis terá pela frente o Desportivo da Huíla e o Sporting de Cabinda bate- se com o Recreativo do Libolo. O Recreativo da Caála defronta o Santa Rita de Cássia do Uíge, no estádio 4 de Janeiro. No Estádio dos Eucaliptos, o Cuando Cubango FC mede forças com o Ferrovia do Huambo, às 15:00. Deste modo, folga a Académica do Lobito, devido à desqualificação do 1º de Maio de Benguela por acúmulo de duas faltas de comparência. O Petro lidera a classificação com 35 pontos seguido do 1º de Agosto com 34.