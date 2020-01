1º de Agosto pode regressar à liderança do Girabola

Depois do empate a zero do Petro de Luanda, ontem, diante do Williete de Benguela, no Estádio 11 de Novembro, o 1º de Agosto pode regressar à liderança caso vença, hoje, o Progresso do Sambizanga, a partir das 17:00. O desafio entre sambilas e rubro-negros conta para a conclusão da 16ª jornada do Girabola 2019/2020. É ponto assente que o empate dos petrolíferos servirá de motivação extra para os militares.

Aliás, se vencerem esta tarde ascendem ao comando da prova com 37 pontos, relegando o Petro de Luanda para a segunda posição (36). Mas são obrigados a se aplicar a fundo, uma vez que os sambilas querem repetir o resultado da primeira volta. No primeiro embate entre ambos, o Progresso do Sambizanga venceu por uma bola a zero. Naquela partida, o golo dos sambilas teve a assinatura de Moco aos cinco minutos.

Outras partidas: O Cuando Cubango FC mede forças com o Ferrovia do Huambo, no Estádio dos Eucaliptos, a partir das 15:00. No prosseguimento da jornada, o Recreativo da Caála (Huambo) terá pela frente o Santa Rita de Cássia do Uíge, no Estádio Mártires da Canhala, no mesmo horário. Os caalenses são favoritos, mas os católicos estão motivados em fazer um bom resultado.