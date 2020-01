APN abre ano político com o discurso virado para as eleições autárquicas

Discursando na abertura do ano político do seu partido, no bairro Boa Esperança, no município do Cacuaco, arredores de Luanda, explicou que com a realização das eleições autárquicas os municípios terão maior autonomia para a resolução dos problemas das comunidades. Edilson de Almeida disse que aos futuros governantes lhes será exigido a criação de um ambiente favorável, que permita a criação de condições para que se tenha mais justiça social, emprego, habitação, hospitais, saneamento, água e energia para todos. Segundo o jovem político, não se pode retardar o desenvolvimento do país, e dos jovens, em particular, realçando que Angola precisa de mudar, e se depender da Aliança Patriótioca Nacional, “tudo faremos para que essa mudança aconteça agora”, disse.

Para a mudança, declarou que o país precisa de dirigentes competentes comprometidos com Angola e com os angolanos e com bem estar e social das famílias. Mas esse comprometimento, de acordo com o responsável, só será concretizado se se acreditar nas pessoas e não na filiação partidária. No seu discurso, Edilson de Almeida defendeu ainda a necessidade de um Estado que impulsione a iniciativa privada, que seja parceiro e estimulador da cidadania plena e um governo com “uma relação saudável com o poder”.

Corrupção

Falando para uma vasta multidão, o vice-presidente da APN apontou a corrupção como sendo um dos males maiores que o país vive, decorrente da “má gestão da coisa pública”. Segundo Edison de Almeida, a corrupção impediu que hoje o país tivesse melhores escolas, universidades públicas de qualidade, mais habitação condigna e mais hospitais.

Na senda do combate à corrupção, o político augura que as investigações sobre “actos de corrupção, má gestão da coisa pública e abuso de poder” sejam concluídas e que os eventuais prevaricadores sejam levados à justiça. Por outro lado, o político da Aliança Patriótica Nacional, apelou à classe política angolana a estar mais próxima do cidadão em todas as circunstâncias. A Aliança Patriótica Nacional é o único partido extra-parlamentar angolano, saído das eleições gerais de Agosto de 2017.