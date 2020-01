“Bad Boys para Sempre” em exibição na rede Cinemax

O filme “Bad Boys Para Sempre”, terceiro da saga “Bad Boys”, está em exibição nas salas do Cinemax em Angola, desde a última Sexta-feira, 17, reforçando a mensagem de que todos merecem uma segunda oportunidade.

Esta película traz de volta os já conhecidos detectives Mike Lowery e Marcus Burnett, que se juntam mais uma vez para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipa de elite do departamento de Polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas. Assim, essa dupla, que um dia foi inseparável enfrenta novos desafios, tendo cada um tomado rumo diferente. Mike tornou-se um inspector da Polícia, enquanto Marcus foi designado para chefiar a AMMO (recém-criada equipa de elite do departamento de Polícia de Miami). Os dois reúnem-se quando o referido líder do cartel de drogas, cujo irmão derrotaram anos antes, faz uma retaliação ao Mike no momento em que ele e Marcus estão prestes a se aposentar oficialmente.

Reações

Segundo o realizador angolano Hochi Fu, presente na sessão de ante-estreia, o filme foi bom, para si, tanto como mero telespectador, como realizador.

Assim, refere que foi possível tomar nota de algumas técnicas de gravação. “Gostei dos ângulos aéreos que eles usaram. É o que nós também estamos a tentar fazer aqui. Mostraram-nos que, por acaso, não estamos longe”, manifestou o CEO da Power House. O realizador, que subentendeu a mensagem de que todos merecem uma segunda oportunidade, disse que, apesar disso, temos de pagar pelos nossos erros. “Tu és criminoso e depois te arrependes, mas deves pagar pelos erros que cometeste”, acrescentou.

“Um dos grandes filmes do ano” Por seu turno, o director da rede de cinemas Cinemax, considerou Bad Boys Para Sempre um dos grandes filmes do ano, pelo facto de juntar acção, drama e comédia, e também por unir uma dupla de actores que as pessoas gostam de ver. “Eles têm uma ‘química’ fantástica e é um filme que vem dar continuidade aos primeiros dois filmes. Em Bad Boys Para Sempre, a diversão é elevada a um extremo maior”, frisou. Quanto aos bilhetes, Michel Ferreira avançou que já foram vendidos cerca de 1000 e expecta-se que muitos ainda estão por se vender, o que considera “fantástico”, por tratar-se de pré-venda. Na ocasião, o responsável fez um balanço positivo para a rede Cinemax no ano de 2019, porque, continua, “sentimos que uma vez mais o cinema volta a fazer parte da vida dos angolanos.

Durante muitos anos, as pessoas vinham ao cinema com a família. E isso perdeu-se um bocado. Os cinemas fecharam. Aquilo que nós sentimos é que com o cinema novamente disponível, as pessoas voltam a metê-lo nas suas cabeças e nas suas prioridades quando têm tempo de lazer”, augurou. Michel Ferreira acredita que o ano de 2020 será melhor, pois crê voltar a ver as famílias, os namorados, o grupo de amigos a frequentarem o cinema.

Curiosidades Vale lembrar que os dois primeiros filmes da saga foram um clássico e sucesso de bilheteira, tendo o primeiro arrecadado um total de 141 milhões de dólares e o segundo 272 milhões de dólares. Depois de o primeiro filme ter-se tornado referência mundial, em Bad Boys II, um dos pontos de maior destaque foi o facto de ter sido comprada uma mansão de 5 mil metros quadrados, apenas para explodi-la e ter sido fechada uma das principais vias de acesso a Miami durante três dias, para uma cena de perseguição. Bad Boys juntou dois comediantes de TV muito bem sucedidos na altura, Will Smith (Fresh Prince of BEL-Air) e Martin Lawrence (Martin) propondo-se-lhes o grande desafio de participar num filme de acção, sem deixar de parte o seu lado comediante.