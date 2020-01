EUA capacita quadros angolanos para combate à corrupção

A informação foi prestada nesta Sexta-feira, em Luanda, pela embaixadora estadunidense em Angola, Nina Maria Fite, em declarações à imprensa no final da cerimónia de cumprimentos de ano novo do corpo diplomático ao Presidente da República, João Lourenço. Nesta perspectiva, reafirmou o contínuo apoio do Departamento do Tesouro norte-americano às finanças angolanas, inclusive à banca. No domínio militar, anunciou, para os próximos dias, a realização de exercícios conjuntos entre as marinhas de Angola, EUA e Brasil, cujo ciclo anual já decorre há quatro anos.

Em relação à cooperação no sector da Saúde, admitiu a possibilidade de o seu país aumentar a contribuição nos programas de combate à malária e ao HIV-Sida, apoios que rondam os cerca de 100 milhões de dólares para cada um dos programas. Referiu-se ainda aos cerca de USD 130 milhões disponibilizados pelo seu país para apoiar os programas de desminagem em Angola. A diplomata salientou que as relações comerciais entre os dois países são positivas e podem ser incrementadas.