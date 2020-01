Rússia diz que tensão global é culpa das políticas ‘agressivas’ dos EUA

Sergei Lavrov, que actua como ministro interino das Relações Exteriores após a renúncia do gabinete russo na Quarta-feira, disse que nenhum resultado imediato foi alcançado após a reunião desta semana entre diplomatas dos EUA e da Rússia sobre estabilidade estratégica, mas pediu que “o diálogo continue”. As relações entre a Rússia e os Estados Unidos entraram em colapso desde que a Crimeia se reunificou com a Rússia após um referendo, em 2014, para a ira da Ucrânia. Numa entrevista colectiva anual, Lavrov declarou que os Estados Unidos obstruíram a tentativa da Rússia de estender o tratado de armas nucleares New START, que expira em 2021.

O acordo é o mais recente em vigor para o controlo de armas entre os Estados Unidos e a Rússia. O diplomata argumentou que o seu desaparecimento derrubará a última barreira que contém uma corrida armamentista. “Vamos agir vigorosamente para evitar privar o mundo dos acordos que controlam e limitam as armas nucleares”, disse Lavrov. “Apoiamos a extensão do New START sem pré-condições.

Espero que os americanos nos ouçam, mas não recebemos sinais consistentes deles”, acrescentou. O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, pressionou a China a se juntar à redução de armas nucleares, mas Lavrov descreveu a ideia como irreal. Ele mencionou a recusa de Pequim em reduzir o seu arsenal nuclear, que é muito menor do que o dos Estados Unidos ou da Rússia. Lavrov enfatizou que a pressão dos Estados Unidos sobre a Rússia para motivar a China a mudar de ideia não faz sentido. “Respeitamos a posição chinesa e não queremos convencer a China a mudar isso”.