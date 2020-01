Administração do Dande almeja construir nova estátua “Jacaré Bangão”

Administração Municipal do Dande deverá construir uma nova estátua do “Jacaré Bangão”, símbolo da cultura do Bengo, para colocá-la em Caxito, de forma a dar maior visibilidade a esse monumento histórico e cultural da província. A informação foi avançada na Sexta-feira, 17, em Caxito, pelo administrador municipal adjunto do Dande, Abeki José, na conferência de imprensa de lançamento da 7ª edição das festas do município que se celebram a 27 de Janeiro.

Abeki José explicou que a estátua do “jacaré bangão” é feita de betão simples e a sua movimentação de uma localidade para outra é impossível sem danificá-la. Localizada num largo na localidade da Kinjanda, entre o Porto Quipiri e a antiga Açucareira, no município do Dande, a estátua do “Jacaré Bangão” simboliza a preservação da cultura e a luta de resistência da população local contra o regime colonial.

O município do Dande, na província do Bengo, celebra a 27 de Janeiro o seu 89º aniversário desde que foi elevada à categoria de vila, de acordo com o Boletim Oficial nº 250 de 27 de Janeiro de 1930, do Distrito de Luanda. Composto pelas comunas de Barra do Dande, Caxito, Mabubas, Kicabo e Úcua, o município do Dande com 7.384 quilómetros

quadrados é o mais populoso da província do Bengo com 278.092 habitantes, representando 60 porcento da população da província do Bengo.