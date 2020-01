Carta do leitor: Processo transparente…

POR: Luís Cabinda

Director do OPAÍS, muito obrigado pela oportunidade… Sou morador do Zango IV, município de Viana, em Luanda há sete anos. Com o arranque das matrículas para o Ano Lectivo 2020, consegui uma vaga para o meu filho numa das escolas da Centralidade do Zango V. Devo ser humilde em dizer que o processo foi transparente, por isso devo também agradecer aos professores e a Delegação da Educação de Viana. Não há enchente e todo o mundo, ou seja, os encarregados são atendidos da mesma forma. Isso mostra que estamos a caminhar para o que se pretende, o acesso à escola e uma educação à altura para os nossos filhos. As vagas estão abertas até para aqueles cidadãos que residem na Centralidade e isso mostra que não há qualquer complicação em relação ao assunto. Deste modo, felicito uma vez mais a Delegação de Educação de Viana, criou condições para os nossos filhos estudarem sem reclamações.