Menor de 14 anos mata adolescente de 17

Um menor de 14 anos encontra-se sob custódia da Polícia, no Dande, província do Bengo, por, presumivelmente, estar implicado na prática do crime de homicídio voluntário, com recurso a arma branca (faca), contra um adolescente de 17 anos, por este e os amigos o terem tentado assaltar. O crime, segundo a Polícia local, aconteceu por volta da 1 hora e 30 minutos no campo da Engamba, em Caxito, e foi vitima António Sebastião Fernando, de 17 anos, residente nesta localidade. António (a vítima) e seus amigos interpelaram o menor e exigiram que este lhea desse uma quantia monetária em Kwanzas.

O dinheiro que António e os amigos queriam arrancar do adolescente de 14 anos seria para comprar bebidas alcoólicas. O adolescente recusouse a dar o dinheiro e por isso foi agredido por António e seus amigos, ao ponto de lhe provocarem ferimentos ligeiros com uma catana e uma faca.

O adolescente de 14 anos (que agora está a contas com a Justiça), em sua defesa, terá desarmado um dos agressores e desferiu-lhe um golpe nas costas, o que causou a morte do mesmo horas depois, no Hospital Provincial do Bengo. A Polícia refere que o menor encontra-se, neste momento, internado no Comando Municipal e será encaminhado ao magistrado do Ministério Público nas próximas horas para seguimento do processo.