BNA e Banco Mundial realizam o inquérito defesa do Consumidor bancário

Assim, o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), em parceria com o Banco Nacional de Angola (BNA) e com o Banco Mundial (BM) realizam o Inquérito sobre a Capacidade Financeira e a Defesa do Consumidor bancário, para a obtenção de informação detalhada sobre o grau de compreensão/entendimento da população, no que concerne aos conceitos básicos financeiros, acesso e uso dos produtos e serviços financeiros, visando a identificação de padrões predominantes.

Neste contexto terá lugar no dia 23 de Janeiro de 2020, um seminário relativo à metodologia e resultados da pesquisa sobre a capacidade financeira, bem como os dados recolhidos relativos à Defesa do Consumidor bancário. Este seminário será ministrado por especialistas responsáveis pela realização do inquérito, com o intuito de o transmitir aos técnicos das instituições envolvidas, bem como às entidades beneficiárias dos resultados do referido projecto.

A actividade inserir-se no Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2018-2022 e no que concerne à ausência de informação fiável e precisa sobre a capacidade e inclusão financeira em Angola, e visa aferir a capacidade financeira e a defesa do consumidor bancário e o nível de literacia financeira da população, aspectos relacionados com o acesso aos produtos e serviços financeiros e respectiva oferta pelas instituições bancárias e não bancárias.



Pretende-se que o referido inquérito venha a servir como ferramenta-chave para o diagnóstico da situação da literacia financeira da população angolana, com potencial para orientar as instituições angolanas, incluindo o BNA e demais reguladores do sector financeiro, na definição de modelos e metas quantificáveis passíveis de serem alcançadas, que contribuirão para a criação de uma base de dados a nível do sistema financeiro, com informação sobre (i) indicadores de acesso ao sistema financeiro, grau de informação sobre os produtos e serviços financeiros (literacia financeira), sua disponibilidade/qualidade, e os mecanismos de defesa do consumidor bancário.

Serviços prestados pelos bancos analisados em conferência



Realiza-se no dia 30 de Janeiro do corrente ano, a 1.ª conferência da edição 2020 do Ciclo Anual de Conferências do BNA, que visa promover debates sobre temas financeiros e económicos relevantes, com vista a implementar medidas que visem estimular a economia nacional.

A conferência sobre a “Avaliação dos Serviços da Banca na Óptica dos Utilizadores” surge da necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre a questão da qualidade dos serviços prestados pelos operadores da banca comercial aos seus cientes, visando garantir o reforço da transparência e equidade das relações contratuais, bem como a protecção dos interesses económicos dos consumidores das instituições supervisionadas pelo BNA.

Neste reinício do Ciclo Anual de Conferências do BNA, serão abordados tópicos como as “Práticas e instrumentos de regulação da conduta financeira” e “A qualidade da informação prestada no âmbito da relação bancária”, com apresentações realizadas por representantes do BNA, CMC, ARSEG e prelectores internacionais dos bancos centrais de Moçambique e Zimbabué.