Carta do leitor: Falta de árvores em Luanda

A província de Luanda, pela sua extensão goegráfi ca, tem um défi ce de arborização que admiria qualquer cidadão. Isto demonstra a ausência de políticas e falta de vontade por parte de organismos do Estado com o ambiente.

É verdade que há organizações que se batem na luta pelo clima, mas a maioria está nem aí. Basta ver a forma como o Ministério, creio, do Ambiente lida com esta questão. E tem orçamento! Não tem feito um trabalho de fundo. As árvores existentes na cidade de Luanda, algumas ou todas, são da era colonial.

O Ministério tem a obrigação de fazer mais, por ter orçamento. Os outros organismos locais fazem muito. A Juventude Ecológica de Angola e outras educam os cidadãos a lidar com questões ambientais e de poluição, logo, não é possível termos uma cidade limpa e com o nível de arborização que se pretende!

José Mukwaxi