Governo Provincial do Moxico entrega meios em Camanongue

Os meios vão apoiar os técnicos (médicos, enfermeiros e pessoal administrativo) daquela unidade hospitalar, com capacidade de 70 camas para internamento. Segunda uma nota do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa (GCII) do Governo Provincial do Moxico (GPM), a entrega destes carros visa colmatar as dificuldades de transportação que este hospital enfrentava. Ao fazer a entrega formal das chaves, o governador Gonçalves Muandumba pediu maior cuidado na gestão destes bens, tendo em conta a sua importância para a evacuação dos doentes e a locomoção dos próprios funcionários.

Da parte da administração do hospital, ficou a garantia de cuidar dos mesmos, por constituírem parte importante do seu trabalho, no que tange à evacuação de doentes, sobretudo em estado de emergência. Quando assumiu a governação do Moxico em 2017, em declarações à imprensa, Muandumba havia prometido melhorar a vida das populações, começando pelos sectores da Saúde e Educação, sendo os mais vulneráveis a nível da província.

Recentemente o Conselho Municipal de Auscultação e Concertação Municipal do Luena (município sede da província) reuniu- se na comuna do Luchasse, a mais de 100 quilómetros da capital da província. Com uma governação de proximidade adoptada pelo governador provincial, Gonçalves Muandumba, que se nota na interacção entre os governantes e governados, o executivo provincial promete proporcionar uma vida mais digna às populações, refere a nota.

Com a implementação do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), de iniciativa presidencial, cujo lançamento aconteceu no Cazombo, sede do município do Alto Zambeze, vários projectos em carteira serão concretizados. Segundo apurou OPAÍS, as primeiras obras constantes no PIIM começariam a ser implementadas em Novembro do ano passado, mas tudo estava a depender da contratação pública, da selecção e divulgação das empresas que iriam construir as obras.

O município do Camanongue dista 65 quilómetro da cidade do Luena, município do Moxico.